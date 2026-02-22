হোম > সারা দেশ > সিলেট

ওসিকে গালাগালের অভিযোগ: উপজেলা বিএনপি সভাপতি আটক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ফেরদৌস চৌধুরী তুষার। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করার অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস চৌধুরী তুষারকে আটক করেছেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

সড়ক অবরোধ।। ছবি: সংগৃহীত

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হবিগঞ্জ শহরের শায়েস্তানগর এলাকায় অবস্থিত তুষার চৌধুরীর নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

এর আগে গতকাল শনিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাহুবল থানার ওসির উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করার একটি অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। অডিওটি দ্রুত ভাইরাল হলে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্তে নেয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

এ প্রসঙ্গে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) রাখী রানী দাস জানান, আজ দুপুরে শহরের শায়েস্তানগর এলাকা থেকে বাহুবল উপজেলা বিএনপির সভাপতিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে তুষার চৌধুরীর আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে বাহুবল উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

