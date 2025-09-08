হোম > সারা দেশ > সিলেট

মৌলভীবাজারে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুরির অভিযোগে সুমন আহমদ (২৬) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ডিমাই ওসমানীবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সুমন আহমদ সিলেট সদর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের হারিছ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর আলম (৩০) নামের একজন আহত হন। তিনি মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার সুড়িখাল গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বিওসি কেছরীগুল গ্রামের স্বপন আহমদ খানের গ্যারেজে আজ ভোরে চোর ঢুকে তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি টের পেয়ে স্বপন চিৎকার দিলে স্থানীয় লোকজন তাদের ধাওয়া করেন। এ সময় দুজনকে ধরে ক্ষুব্ধ লোকজন তাঁদের মারধর করেন। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সুমন আহমদ মারা গেছেন। আহত জাহাঙ্গীর আলমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুরির সময় দুজনকে স্থানীয় লোকজন ধরে পিটুনি দেন। এতে সুমন নামের একজন মারা গেছেন এবং একজন গুরুতর আহত হন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

