জৈন্তাপুরে আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

সিলেট ও জৈন্তাপুর প্রতিনিধি 

জব্দ করা পাথর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জর্জ মিত্র চাকমার নেতৃত্বে এ অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফারজানা আক্তার লাবনী, জৈন্তাপুর মডেল থানার পুলিশ ও সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) দায়িত্বাধীন শ্রীপুর বিওপির সদস্যরা।

অভিযান চলাকালে ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় কয়েকটি ক্রাশার মিলে রাংপানি নদীর ২ হাজার ঘনফুট ও শ্রীপুর চা-বাগানের পাশে মজুত করে রাখা আরও ১২ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা ইউএনও জর্জ মিত্র চাকমা বলেন, গত সপ্তাহে ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় জব্দকৃত সাড়ে ৯ হাজার ঘনফুট পাথর ও শনিবার ২ হাজার ঘনফুটসহ মোট সাড়ে ১১ হাজার ঘনফুট পাথর রাংপানি নদীতে পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আর শ্রীপুর চা-বাগান এলাকা থেকে জব্দ করা ১২ হাজার ঘনফুট পাথর জাফলংয়ের পিয়াইন নদে পুনঃস্থাপন করা হবে।

