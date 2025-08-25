হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে হাসপাতালের ১০ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে রোগীর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে হাসপাতালের ১০ তলা থেকে ফয়েজ আহমেদ (৩০) নামের এক রোগীর লাফিয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে আইসিউতে ভর্তির ঘণ্টাখানেক পর তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে গতকাল রোববার রাতে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ফয়েজ আহমেদ সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার মৃত মাস্টার মুহিবুর রহমানের ছেলে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) মূত্রথলি ও মূত্রনালির সমস্যা নিয়ে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১০ তলার ইউরোলজি বিভাগের ১০২৯ নম্বর কেবিনে ভর্তি হন ফয়েজ আহমেদ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ সোমবার তাঁর অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগে গতকাল রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে তিনি হাসপাতালের দশম তলার ইমার্জেন্সি সিঁড়ির জানালার খোলা অংশ দিয়ে লাফ দেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হলে রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা প্রজেশ দাশ জানান, ফয়েজের ভাইয়েরা বলছেন, তিনি আগে থেকেই বলে আসছেন—অপারেশন করবেন না, ভয় পাচ্ছেন। পরে গতকাল রাতে তিনি হাসপাতালের ১০ তলার ইমার্জেন্সি সিঁড়ির জানালার খোলা অংশ দিয়ে লাফ দিয়ে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

ফয়েজের চাচাতো ভাই সুফিয়ান আহমদ বলেন, ‘সে কী কারণে মারা গেছে, সেটা জানা নেই আমাদের। তার মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে গিয়ে তার লাশ নিয়ে আসি। আজ আসর নামাজের পর তার লাশ দাফন করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, আজ সকালে তাঁর অপারেশন করার কথা ছিল। আর গতকাল রাতে তিনি হাসপাতাল থেকে লাফ দিয়ে আহত হয়ে পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরিবার কোনো অভিযোগ করেনি আর লাশ নিয়ে তারা চলে গেছে।

