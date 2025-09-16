‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরে অবৈধ যানবাহন চলবে না’

২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরীতে কোনো অবৈধ যানবাহন চলাচল করবে না ও অবৈধ স্ট্যান্ড থাকবে না বলে জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি) কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।
আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিলেট মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সভাকক্ষে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন এসএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
সভায় পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতারা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। পুলিশ কমিশনার তা সমাধানে আশ্বাস দেন।
পুলিশ কমিশনার সভায় উপস্থিত পরিবহন সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, এই শহরকে পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত রাখতে হলে সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।
মেট্রোপলিটন এলাকায় কোনোভাবেই অবৈধ যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়ি, রুট পারমিটবিহীন গাড়ি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্সধারী ও চোরাই গাড়ি, অবৈধ অটোরিকশা এবং অবৈধ সিএনজি স্ট্যান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্ট্যান্ড ছাড়া কোনো যানবাহন যত্রতত্র পার্কিং করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ কমিশনার বলেন, ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব অবৈধ যানবাহন মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকায় যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী আরও বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সিএনজি পাম্প বন্ধ থাকবে। রাত ১০টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত নগরীতে পণ্যবাহী ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান প্রবেশ করতে পারবে। সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক শহরে প্রবেশ করতে পারবে না।