সিলেটে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মামাতো ও ফুফাতো ভাইয়ের

সিলেট প্রতিনিধি

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মামাতো ও ফুফাতো ভাই নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট নগরীর তালতলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মামাতো ও ফুফাতো ভাই নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিলেট নগরীর মির্জাজাঙ্গাল এলাকার ইমন দাস (২১) এবং সিলেট নগরের জিন্দাবাজার এলাকার দীপ্ত দাস (১৭)। ইমন সিলেটের মদনমোহন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং দীপ্ত ইউনিভার্সেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাত দেড়টার দিকে নগরীর শেখঘাট এলাকার পাকিস্তান পয়েন্টে চা খেয়ে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন ইমন ও দীপ্ত। একপর্যায়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খোরশেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

