হোম > সারা দেশ > সিলেট

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

তামাবিলে শুটিংয়ে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুম, খুন নিয়ে তথ্যচিত্র করা হচ্ছে। সেই তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেটে এসেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার সকালের একটি ফ্লাইটে ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানে নেতা-কর্মীরা তাঁকে বরণ করার পর সিলেটের তামাবিল সীমান্ত এলাকায় যান। সেখানকার যে পথ দিয়ে তাঁকে গুম করে ভারতে নেওয়া হয়, ওই পথের শুটিংয়ে অংশ নেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

জানা গেছে, ২০১৫ সালে এই তামাবিল সীমান্ত দিয়ে গুম করে সালাহউদ্দিন আহমদকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ৬১ দিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি। সেখানে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার সময় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘তামাবিল সীমান্তের কোনো একটা অংশ দিয়ে বর্ডার ক্রস করে আমাকে শিলংয়ে ফেলে যায় তারা।’ অন্য দেশে অনুপ্রবেশের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে প্রায় ৯ বছর পর দেশে ফিরতে সক্ষম হন তিনি। হাসিনা সরকারের পতন তাঁর দেশে ফেরার পথ সুগম করে।

বিকেলে হযরত শাহপরানের মাজার জিয়ারত করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজারে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেও কেবল সিলেটে আসার উদ্দেশ্য ছাড়া আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেননি তিনি।

এদিকে, সালাহউদ্দিন আহমদকে সিলেটে স্বাগত জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শীর্ষ নেতারা। নির্বাচনের মৌসুমে তাঁর এই সফর স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কৌতূহলী করে তুলেছে। তবে বিএনপির এই অন্যতম শীর্ষ নেতার সফরে দলীয় কোনো কর্মসূচি নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

সম্পর্কিত

সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার বুলেট মামুনসহ গ্রেপ্তার ৩

সুনামগঞ্জের ৫ আসন: নবীন মুখের ছড়াছড়ি হাওর-ভাটির জেলায়

সিলেটে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বিজিবির হাতে ধরা পড়ল ভারতীয় গরু-মহিষের বড় চালান

সিকৃবিতে বানরের আক্রমণ, ৫ মাসে শতাধিক ছাত্রী আহত

শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিং: ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ

`সিলেট-১ বা সিটি মেয়র পদে বিএনপি মনোনয়ন না দিলে আসসালামু আলাইকুম’: দলীয় প্রধানকে আরিফুল

ট্রেন লাইনচ্যুতির ঘটনায় ২ কর্মকর্তা বরখাস্ত, পৃথক তদন্ত কমিটি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা