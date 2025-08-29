সুনামগঞ্জে ভাগনেদের হামলায় মামা নিহত

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে পূর্ববিরোধের জেরে ভাগনেদের হামলায় ছালিক মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কলকলিয়া ইউনিয়নের উত্তর নাদামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ছালিক মিয়া উত্তর নাদামপুর গ্রামের মৃত মাহতাব মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছালিক মিয়ার সঙ্গে তাঁর আপন ভাগনে দিলদারের মনোমানিল্য চলছিল। এরই জেরে আজ দুপুরে দিলদার তাঁর আরও দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ছালিক মিয়ার ওপর হামলা চালান। এতে গুরুতর আহত ছালিক মিয়াকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার পর দিলদার ও তাঁর ভাইয়েরা পালিয়েছেন।
অভিযুক্ত দিলদার শান্তিগঞ্জ উপজেলার বরুমুহা গ্রামের খলিল খানের ছেলে।
নিহত ছালিক মিয়ার ছোট ভাই নুর মিয়া বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিলদার তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে হামলা করে আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে। আমি খুনিদের বিচার চাই।’
এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।