তারেক রহমানের জনসভা: মিছিলের নগরী সিলেট

বিএনপির নির্বাচনী জনসভা উপলক্ষে মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছে সিলেট। গতকাল বুধবার বিকেল থেকে আজ বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নেতা–কর্মীদের মিছিল নিয়ে আসতে দেখা গেছে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠ। মাঠ এরই মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে তারেক রহমান সিলেটের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরে সেখান থেকে তিনি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য বের হন।
আজ বৃহস্পতিবার সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করবে বিএনপি। এ লক্ষ্যে গতকাল বুধবার রাতে সিলেটে পৌঁছান বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রাতে তিনি সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরানের (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন। পরে তিনি তাঁর শ্বশুরালয় দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলামে গিয়ে নৈশভোজে অংশ নেন।