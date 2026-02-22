জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে অর্ধলাখ ঘনফুট বালু জব্দ, আটক ৯

সিলেটের সীমান্তবর্তী পর্যটন এলাকা জাফলংয়ে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়েছে। এ সময় ৫৫ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত ৯ জনকে আটক করা হয়।
আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জাফলং, জুমপাড়া ও বল্লাঘাট এলাকায় গোয়াইনঘাটের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুকের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অবৈধ বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত ৮০-৯০টি বারকি ও ১৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এ সময় গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান, পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কবীর হোসেন, সংগ্রাম বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার হারুনসহ পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের খবর পেয়ে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবেশ ও নদী রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অবৈধ বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।