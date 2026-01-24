শাকসু নির্বাচনের দাবিতে ফের বিক্ষোভ

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পরে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রশাসনিক ভবনে এসে সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।
সমাবেশে শিক্ষার্থীরা ‘রিট করে শাকসু নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না’, ‘এসো ভাই এসো বোন গড়ে তুলি আন্দোলন’, ‘মব করে শাকসু নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না’—এমন নানা স্লোগান দেন।
এর আগে দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করেন বিক্ষোভকারীরা। এ সময় বক্তব্য দেন দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মুজাহিদুল ইসলাম, স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার, সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেলের এজিএস প্রার্থী হাফিজুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সালেহ মো. নাসিম প্রমুখ।
স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘হাইকোর্টে করা রিটকে যেভাবে বিবেচনা করা উচিত, সেভাবে তাঁরা নিচ্ছেন না। আপিল করার পরও সেটার শুনানি হচ্ছে না। আমরা চাই, রোববার শুনানি হোক এবং রায়টি আমাদের পক্ষে আসুক। ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। শিক্ষার্থীরা যেটা চান, সেটাই হবে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি।’
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, ‘আগামীকাল (রোববার) চেম্বার জজ আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপিলের শুনানি হবে বলে আশা করছি। জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু নির্বাচন হতে হবে।’
এদিকে গত বুধবার শাকসুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউনেরও ঘোষণা দেন তাঁরা।