সুনামগঞ্জে নিখোঁজের ৩ দিন পর জমিয়ত নেতার লাশ মিলল নদীতে

সুনামগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও জেলা কমিটির সহসভাপতি মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর (৫২) ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে দিরাই উপজেলার শরিফপুর বাট্টা এলাকায় কালনী নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
জানা গেছে, মুশতাক আহমদ শান্তিগঞ্জ উপজেলার বড়মোহা দারুল উলুম ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজীনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সুনামগঞ্জ-৩ (শান্তিগঞ্জ-জগন্নাথপুর) আসনে জমিয়তের মনোনীত প্রার্থী হাম্মাদ আহমদ গাজীনগরীর চাচাতো ভাই।
মুশতাক আহমদের স্ত্রী রুবি বেগম জানান, গত মঙ্গলবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন মুশতাক। তিনি ওই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোবাইল ফোনে বলেছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু এরপর তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। মুশতাকের সন্ধান না পাওয়ায় এ বিষে পর দিন বুধবার শান্তিগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন রুবি বেগম।
সুনামগঞ্জ জেলা জমিয়তের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সুনামগঞ্জের দিরাই সড়ক মোড় এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজে মুশতাক আহমদকে দেখা গেছে। এর পর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মুশতাক আহমদের লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।