হোম > সারা দেশ > সিলেট

জগন্নাথপুরের সড়: ১০ বছরেও শেষ হয়নি সংস্কার, এখন ভাঙছে

জুয়েল আহমদ, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ)

কুশিয়ারা নদীর ভাঙনের কবলে জগন্নাথপুর-শিবগঞ্জ-বেগমপুর সড়ক। সম্প্রতি বড় ফেচি এলাকা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার শিবগঞ্জ-বেগমপুর সড়কের সংস্কারকাজ গত ১০ বছরেও শেষ হয়নি। বিগত সরকারের শাসনামলে সড়কের সংস্কারকাজ একাধিকবার শুরু হলেও শেষ আর হয়নি। সর্বশেষ গত বছরের অক্টোবর মাসে সড়কের দুই কিলোমিটার অংশে সংস্কারকাজ শুরু হয়, কিন্তু আংশিক কাজ করে চলে যায় ঠিকাদার। সংস্কারকাজ শেষ হওয়ার আগেই সড়কের একাংশ এখন কুশিয়ারা নদীর ভাঙনের কবলে পড়েছে। অন্তহীন দুর্ভোগের আশঙ্কায় এখন এই সড়ক ব্যবহারকারীরা।

এলাকাবাসী ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জগন্নাথপুর উপজেলা সদর থেকে ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের জগন্নাথপুর-শিবগঞ্জ-বেগমপুর পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার অংশ ২০০৫ সালে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দে একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়। ২০০৯ সালে সড়কের কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে উপজেলার পাইলগাঁও, আশারকান্দি ও রানীগঞ্জ ইউনিয়নের একাংশের মানুষের যাতায়াতে প্রসার ঘটে। তবে ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন অংশ ভেঙে সড়কটি যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে ২০১৬ সালে সড়কের ১১ কিলোমিটার সংস্কারের জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলে কাজ শুরু হয়। যৎসামান্য কাজ করে ঠিকাদার পালিয়ে যান। এর মধ্যে ২০২২ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সড়কটি বিধ্বস্ত হয়। সড়কজুড়ে খানাখন্দ ও বড় বড় গর্ত সৃস্টি হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সড়ক সংস্কারের দাবিতে একাধিকবার মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। গত বছরের অক্টোবর মাসে আবারও সড়কের কিছু অংশে সংস্কারকাজ শুরু হয়।

সুনামগঞ্জের ঠিকাদার রেনু মিয়া আংশিক সংস্কার করে আবার কাজ বন্ধ রাখেন। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে সড়কের সংস্কারকাজ শেষ হওয়ার আগেই বর্তমানে সড়কের কাতিয়া গ্রামের পূর্বপাশ থেকে ফেচিরবাজারের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত সড়কটি কুশিয়ারা নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে সড়কের ওই অংশ ভাঙনের কবলে পড়তে পারে। এলাকাবাসী এখন সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

এই সড়ক দিয়ে উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের কাতিয়া, অলৈতলী, আলাগদি, আশারকান্দি ইউনিয়নের কালনিচর, আটঘর, খালাইনজুড়া, মিলিক, বড় ফেচি, ছোট ফেচি, রানীগঞ্জ ইউনিয়নের ঘোষগাঁও, ইছগাঁও, কুবাজপুরসহ অর্ধশতাধিক গ্রামের লোক যাতায়াত করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড জগন্নাথপুরের উপসহকারী প্রকৌশলী সবুজ কুমার শীল বলেন, ‘কুশিয়ারা নদীর ভাঙন রোধে ওই এলাকায় আমাদের একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন করে আরও ভাঙন দেখা দেওয়ায়, ওই এলাকায় ৬০০ মিটারের নতুন প্রকল্প অনুমোদন দিয়ে টেন্ডার করা হয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হবে।’

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) জগন্নাথপুর উপজেলা প্রকৌশলী সোহরাব হোসেন বলেন, ‘সড়ক সংস্কারকাজ নিয়ে ঠিকাদারদের ভূমিকায় আমরা হতাশ। সর্বশেষ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। সড়কের শিবগঞ্জ থেকে বিএন উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে সংস্কারকাজের জন্য নতুন আবেদন করা হয়েছে। নদী ভাঙনের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড দেখছে।’

সম্পর্কিত

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার বুলেট মামুনসহ গ্রেপ্তার ৩

সুনামগঞ্জের ৫ আসন: নবীন মুখের ছড়াছড়ি হাওর-ভাটির জেলায়

সিলেটে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বিজিবির হাতে ধরা পড়ল ভারতীয় গরু-মহিষের বড় চালান

সিকৃবিতে বানরের আক্রমণ, ৫ মাসে শতাধিক ছাত্রী আহত

শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিং: ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ

`সিলেট-১ বা সিটি মেয়র পদে বিএনপি মনোনয়ন না দিলে আসসালামু আলাইকুম’: দলীয় প্রধানকে আরিফুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা