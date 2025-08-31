শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় হুসনেআরা বেগম (৩০) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের ফুলতৈলছগাম (উত্তরপাড়া) গ্রামের নিজ বসতঘর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
হুসনেআরা বেগম ওই গ্রামের সৌদিপ্রবাসী ছয়দুর রহমানের স্ত্রী। এই দম্পতির তিন ও চার বয়সী দুই সন্তান আছে।
জানা গেছে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে প্রতিদিনের মতো হুসনেআরা তাঁর দুই শিশুকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যান। আজ সকালে দরজাবদ্ধ ঘরে শিশুদের কান্না শুনে শাশুড়ি ছেলের বউকে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে এনে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে হুসনেআরা বেগমের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়রা জানায়, হুসনেআরা ও তাঁর পরিবারের মধ্যে কোনো কলহ ছিল না। স্বামী প্রবাসে থাকায় তিনি সন্তানদের নিয়ে আলাদা থাকতেন।
সালুটিকর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাব উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ভিকটিমের মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ও মৃতের পরিবারের এজাহার সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।