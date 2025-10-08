বিজিবির হাতে ধরা পড়ল ভারতীয় গরু-মহিষের বড় চালান

সিলেটে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ভারতীয় গরু ও মহিষের চালান ধরা পড়েছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এগুলো আটক করা হয়েছে। এ সময় ভারতীয় ২৩৭টি গরু ও ৪২টি মহিষ আটক করা হয়।
বিজিবি জানায়, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়নের ইটাচোকী এলাকার বিছানাকান্দি বিওপি ও ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল অভিযান চালিয়ে ২৩৭টি ভারতীয় গরু আটক করে।
এ ছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলাধীন লাফার্জ বিওপির টহল দল সীমান্তবর্তী দিনেরটুক এলাকায় ৩২টি এবং অপর একটি দল অভিযান চালিয়ে ১০টিসহ ৪২টি ভারতীয় মহিষ আটক করে। আটক করা অবৈধ গরু ও মহিষের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি টাকা।
এ বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং করে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মুয়ীদ বলেন, ‘এ পর্যন্ত যত চোরাচালান আটক করা হয়েছে, এর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ভারতীয় গরু আটকের অভিযান। এর আগে এ রকম বা এতটি ভারতীয় গরু একসঙ্গে আটক করা হয়নি। আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।’