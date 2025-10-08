টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে গ্রাহকের তালা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর
টাকা তুলতে না পেরে কর্মকর্তাদের ভেতরে রেখে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন এক গ্রাহক। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এক্সিম ব্যাংকের সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলা শাখায় এ ঘটনা ঘটে।
গ্রাহক ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, উপজেলার পাটলী ইউনিয়নের সাচায়ানি গ্রামে আবদুস ছালিক তাঁর স্ত্রী স্বপ্না বেগমের নামে দুই বছর আগে এক্সিম ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে লেনদেন করেন। ওই অ্যাকাউন্টে যুক্তরাজ্য থেকে আবদুস ছালিকের ভাই ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা পাঠান। ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সেই টাকা তুলতে গতকাল ব্যাংকে গিয়েছিলেন ছালিক। সারা দিন কাকুতিমিনতি করেও টাকা তুলতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বিকেলে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে স্থানীয় কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি তালা খুলে দেন।
আবদুস ছালিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ছেলেকে গ্রিসে পাঠানোর জন্য সব প্রস্তুতি শেষ। ১৮ অক্টোবর তার ফ্লাইট। টাকা জমা না দিলে আমার ছেলের প্রবাসযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে যাবে। বিদেশের জন্য দেওয়া টাকাও ফেরত পাব না। আমার মরণ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই এ কাজ করেছি।’
এক্সিম ব্যাংক জগন্নাথপুর শাখার ব্যবস্থাপক রেজাউর রফিক বলেন, ‘বিষয়টি জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে ৫টি ব্যাংকের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে।
একজন গ্রাহক টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তালা দিয়েছেন। পরে আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি।’
জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রিফাত সিকদার বলেন, ‘খবর পেয়ে ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারি, ভুক্তভোগী গ্রাহককে বুঝিয়ে তালা খোলা হয়েছে। তিনি বাড়ি চলে গেছেন।’