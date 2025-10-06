আদালত চত্বরে নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, প্রাক্তন স্বামী আটক

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বরে ছুরিকাঘাতে শরীফা আক্তার (২৬) নামের এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তাঁর প্রাক্তন স্বামী আক্তার হোসেনকে আটক করা হয়। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শরীফা আক্তার নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার দেওথান গ্রামের রমজান আলীর মেয়ে। আক্তার হোসেন ধর্মপাশার সদর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রামের আব্দুল হেকিম মির্জার ছেলে।
শরীফার পরিবার জানিয়েছে, যৌতুকের জন্য নির্যাতন করতেন আক্তার হোসেন। এ জন্য শরীফা গত ১২ জুলাই তাঁকে তালাক দেন। এ ঘটনার পর থেকে পারিবারিক বিরোধ চলছিল।
জানা গেছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর আক্তার হোসেন বাদী হয়ে শরীফার মা, দুই বোনসহ তিনজনের নামে ধর্মপাশা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা করেন। আজ সকাল ১০টার দিকে মামলার হাজিরা দিতে আদালতে উপস্থিত হন শরীফাসহ তাঁর আত্মীয়স্বজন। এ সময় আদালত চত্বরে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শরীফাকে ছুরিকাঘাত করেন তাঁর স্বামী।
উপস্থিত লোকজন গুরুতর আহত শরীফাকে উদ্ধার করে প্রথমে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে সেখান থেকে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, আদালত চত্বরে ছুরিকাঘাতে এক নারী খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।