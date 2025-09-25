হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, থানায় মামলা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলঙ্গার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের চড়িয়া এলাকায় পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে হাবিবুর রহমান (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ভুক্তভোগী শিশুর মা সলঙ্গা থানায় বাদী হয়ে এ বিষয়ে মামলা করেছেন। সলঙ্গা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধের সলঙ্গার চরিয়া শিখার মাঠপাড়া এলাকার নইমুদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫টার দিকে চরিয়া শিখার মাঠপাড়া এলাকায় পাঁচ বছরের এক শিশু খেলছিল। এ সময় হাবিবুর রহমান কৌশলে জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যান ওই শিশুকে। পরে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। শিশুটির চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে বিষয়টি দেখতে পায় এবং তাকে উদ্ধার করে। এ সময় কৌশলে অভিযুক্ত বৃদ্ধ ঘটনার স্থল থেকে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে শিশুটির চাচাতো ভাই আজকের পত্রিকাকে মোবাইলে বলেন, ‘ছোট বোনকে হাসপাতালে পরীক্ষা করার পর ওসি স্যার আমাদের থানা থেকে পুলিশের সঙ্গে কোর্টে পাঠিয়েছেন। আমার চাচি ও চাচাতো বোনকে নিয়ে এখন কোর্টেই রয়েছি।’

সলঙ্গা থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

