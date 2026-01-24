হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এস এম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা কারও বিরুদ্ধে লাগালাগি-খোঁচাখুঁচি পছন্দ করি না। কিন্তু আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ কাজ করতে আমাদের বাধ্য করবেন না।’

আজ শনিবার সিরাজগঞ্জ শহরের ইসলামিয়া সরকারি কলেজে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা দেশকে বিভক্ত করতে চাই না, আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ চাই। যারা বিভক্ত করে তারা দেশের বন্ধু নয়। তারা অন্যদের সুবিধা দেওয়ার জন্য দেশকে বিভক্ত করতে চায়। আমরা এটা হতে দেব না।’

জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সরকার গঠনের সুযোগ দিলে একসময়ের সমৃদ্ধ শিল্পনগরী সিরাজগঞ্জের তাঁতশিল্পসহ সব শিল্পকারখানা আবার চালু করা হবে।’

এ সময় সিরাজগঞ্জের মেডিকেল কলেজকে আরও মানসম্মত করা হবে এবং সিরাজগঞ্জের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন জামায়াতের আমির।

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে বলে জোর দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘হ্যাঁ’ ভোট মানে হলো—আমূল সংস্কার, হাদিসহ সব গণহত্যার বিচার করা, দেশে আর ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে দেওয়া হবে না, আর কোনো আধিপত্যবাদের দালালকে বাংলার জনগণকে বরদাশত করা হবে না, কোনো চাঁদাবাজের অস্তিত্ব বাংলার জমিনে বরদাশত করা হবে না।

সিরাজগঞ্জে গুঁড়া দুধের কারখানা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, এতে সিরাজগঞ্জে বিপুল পরিমাণ গরুর খামার গড়ে উঠবে এবং বিপুলসংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জের নদীভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, ‘যাঁরা বড় গলায় কথা বলেন, তাঁদের হাতেই মা-বোনেরা বেশি নির্যাতিত হন। সাধু সাবধান! আমাদের মুখ খুলতে বাধ্য করবেন না। নইলে ভেতরের সবকিছু প্রকাশ করে দেব। কথা দিচ্ছি, আমরা মা-বোনদের মর্যাদার সঙ্গে ঘরে, চলাচলে ও কর্মস্থলে তাঁদের জন্য শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করব ইনশা আল্লাহ।’

