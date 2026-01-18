হোম > সারা দেশ > শেরপুর

শেরপুর-২ আসনে ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন জটিলতা নিরসনে দোয়া ও মিলাদ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 

আজ সকালে শহরের বাইপাস মোড় এলাকায় দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রকৌশলী ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন-সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে নালিতাবাড়ীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে শহরের বাইপাস মোড় এলাকায় এই দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।

নালিতাবাড়ী উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রাকিব হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে নালিতাবাড়ী উপজেলা, শহর ও কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিলাদ মাহফিলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দোয়া করা হয়। পাশাপাশি বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় এর আগে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শেরপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল করেন। পরে নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে ওই রায় এখনো অপেক্ষমাণ রয়েছে।

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ী ঘুরে গেল ভোটের গাড়ি, জানেন না শহরবাসী

শ্রীবরদীতে বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধ নিহত

শেরপুরের ৩ আসন: স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি

এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত

৮ মিনিট দেরি, মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পেরে অঝোরে কাঁদলেন এবি পার্টির প্রার্থী প্রত্যাশী

নকলায় ৭ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইগাতীতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, বৃদ্ধ নিহত

ভিডিও করতে গিয়ে বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হলেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর

মাছ ধরতে গিয়ে ভারতে আটক ৬ জেলে, ১৩ মাস পর হস্তান্তর

থানার গেটের সামনে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা