শেরপুর-২ আসনে ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন জটিলতা নিরসনে দোয়া ও মিলাদ

শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রকৌশলী ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন-সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে নালিতাবাড়ীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে শহরের বাইপাস মোড় এলাকায় এই দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।
নালিতাবাড়ী উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রাকিব হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে নালিতাবাড়ী উপজেলা, শহর ও কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মিলাদ মাহফিলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দোয়া করা হয়। পাশাপাশি বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।
উল্লেখ্য, দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় এর আগে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শেরপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল করেন। পরে নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে ওই রায় এখনো অপেক্ষমাণ রয়েছে।