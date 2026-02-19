শরীয়তপুরে বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় পদ্মা সেতু হাইওয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় হেলপার ও সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের নাওডোবা গোল চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন আকাশ সরদার (৩১) ও ইউনুস মোল্লা (৪০)। আকাশ স্টার এক্সপ্রেস বাসের হেলপার ও ইউনুস একই বাসের সুপারভাইজার। তাঁরা দুজন গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বাসিন্দা।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদারীপুরের শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল হক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ভাঙ্গাগামী খান পরিবহনের একটি বাস জাজিরার নাওডোবা এলাকায় এক্সপ্রেস সড়কের পাশে যাত্রী উঠানোর জন্য কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একই দিক থেকে আসা ভাঙ্গাগামী স্টার এক্সপ্রেস নামের অপর একটি বাস পেছন থেকে খান পরিবহন বাসটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।
এতে বাস দুটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় স্টার এক্সপ্রেসের হেলপার আকাশ সরদার ঘটনাস্থলে নিহত হন। সুপারভাইজার ইউনুস মোল্লাসহ আহত ৮-১০ জনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক ইউনুস মোল্যাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে বাস দুটিকে জব্দ করেছে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ।
মাদারীপুরের শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল হক বলেন, ‘বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনের লাশ উদ্ধার করি। হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন মারা যান। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’