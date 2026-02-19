হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

দুর্ঘটনার শিকার বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় পদ্মা সেতু হাইওয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় হেলপার ও সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের নাওডোবা গোল চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন আকাশ সরদার (৩১) ও ইউনুস মোল্লা (৪০)। আকাশ স্টার এক্সপ্রেস বাসের হেলপার ও ইউনুস একই বাসের সুপারভাইজার। তাঁরা দুজন গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদারীপুরের শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল হক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ভাঙ্গাগামী খান পরিবহনের একটি বাস জাজিরার নাওডোবা এলাকায় এক্সপ্রেস সড়কের পাশে যাত্রী উঠানোর জন্য কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একই দিক থেকে আসা ভাঙ্গাগামী স্টার এক্সপ্রেস নামের অপর একটি বাস পেছন থেকে খান পরিবহন বাসটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে বাস দুটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় স্টার এক্সপ্রেসের হেলপার আকাশ সরদার ঘটনাস্থলে নিহত হন। সুপারভাইজার ইউনুস মোল্লাসহ আহত ৮-১০ জনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক ইউনুস মোল্যাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে বাস দুটিকে জব্দ করেছে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ।

মাদারীপুরের শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল হক বলেন, ‘বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনের লাশ উদ্ধার করি। হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন মারা যান। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

শরীয়তপুরে ৭ লাখ টাকাসহ জামায়াত কর্মী আটক, ২ বছরের কারাদণ্ড

শরীয়তপুরে অস্ত্র-মাদকসহ ছাত্রদল নেত্রী আটক

শরীয়তপুরে ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে প্রার্থীকে হেনস্তা

শরীয়তপুরে ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে ইউপি চেয়ারম্যানসহ ১০ বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ, আটক ৪

গণভোটের জন্য তৎপর সরকার, দুষ্কৃতকারী দমনে নয়: রিজভী

শরীয়তপুরে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর রোগী মৃত্যুর ঘটনায় মামলা, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরে অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের বাধায় আবারও রোগীর মৃত্যু

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণে আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু, নিহত বেড়ে তিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা