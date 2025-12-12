হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে নিহত ১, আহত ৭

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে একজন নিহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাওন ইসলাম (৩৩) খুলনা সদর উপজেলার সোনাডাঙ্গা এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী বাসের সুপারভাইজার।

আহতরা হলেন দেবহাটা উপজেলার হাদিপুর এলাকার শেখ নজরুল ইসলাম (৭০), একই এলাকার ফাইম হোসেন (২০), সাতক্ষীরা সদরের বকচোরা এলাকার ফারজানা আক্তার মিম (২১), বরিশাল জেলার সদরের কাউনিয়া এলাকার নাইমসহ (৩০) সাতজন। তাঁদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালসহ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ফাইম হোসেন জানান, শুক্রবার বিকেলে খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইকের ওপর উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

এ সময় যাত্রীবাহী বাসটি (বগুড়া-জ-১১-০০৩৮) উল্টে ঘটনাস্থলে নিহত হন সুপারভাইজার শাওন ইসলাম। এ ঘটনার পরপরই সড়কের দুই পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ত্রিদেব দেবনাথ জানান, হাসপাতালে চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

