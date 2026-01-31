হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় টমেটো তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মৃত্যু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

মৃত যুবকের বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরায় টমেটো তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা ওই উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামের রজব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০) এবং শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে আব্দুর রহিম (৩৫)।

শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ জানান, শিবপুর গ্রামে মনিরুল ইসলামের টমেটোখেত রয়েছে। ইঁদুর ও শিয়ালের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে খেতের বেড়ার সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া ছিল। শনিবার সকালে খেতে টমেটো তুলতে গিয়েছিলেন মনিরুল। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে পা জড়িয়ে যায় মনিরুলের। তাঁর চিৎকার শুনে বাঁচাতে আসেন ঘেরের মালিক আব্দুর রহিম। এ সময় তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এতে দুজনেই ঘটনাস্থলে মারা যান।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ।

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরাকে বিগত সরকার এ দেশের অংশ বলেই মনে করত না: ডা. শফিকুর রহমান

সুন্দরবন থেকে ১৮ জেলেকে অপহরণ করেছে দস্যুরা

অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলেজছাত্রী নিহত

সাতক্ষীরায় জেলা আ.লীগ নেতার মনোনয়নপত্র জমা, সমর্থক আটক

পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে আটক ব্যক্তিকে ছিনতাই, আহত ২

বিষ মাখানো সরিষার বীজ খেয়ে শতাধিক কবুতর ও ঘুঘুর মৃত্যু, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

বাণিজ্য থমকে আছে রেললাইনের অভাবে

তালায় আমগাছের নিচে যুবকের মরদেহ, রহস্যে ঘেরা মৃত্যু

সাতক্ষীরায় অটোরিকশা উল্টে মা-ছেলে নিহত

জামায়াত প্রার্থীর সভায় গান গাওয়া সেই পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা