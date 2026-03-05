সাতক্ষীরায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন আইনে স্ত্রীর মামলা

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় কুমার জোয়ার্দারের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভোগী স্ত্রী (৩৫) বাদী হয়ে গতকাল বুধবার রাতে আশাশুনি থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় সহকারী কমিশনারের প্রেমিকা ও বাবা-মাসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন আশাশুনি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় কুমার জোয়ার্দার (৩৭), প্রেমিকা (২৫), মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার অধিবাসী বিজয়ের মা উষা রানী জোয়ার্দার (৬৫), বাবা পরিমল কুমার জোয়ার্দার (৭০) ও ভাই পরিতোষ কুমার জোয়ার্দার (৩২)।
মামলার আরজিতে বাদী উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালে আদালতের মাধ্যমে বিজয় কুমার জোয়ার্দারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পরবর্তীকালে ২০২২ সালে পারিবারিকভাবে হিন্দু রীতিনীতি অনুযায়ী তাঁদের আবার বিয়ে হয়। আরজিতে অভিযোগ করা হয়, বিয়ের পর থেকেই বিজয়ের আবদার অনুযায়ী বিভিন্ন আসবাব ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ছয় লাখ টাকার উপঢৌকন প্রদান করে স্ত্রীর পরিবার। তবে সম্প্রতি মাগুরার নিজ গ্রামে বাড়ি নির্মাণের জন্য বিজয়ের পক্ষ থেকে নতুন করে আরও ৫০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করা হয়। এই টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় স্ত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন বিজয়।
স্ত্রী অভিযোগ করেন, অতীতে তাঁকে গর্ভপাতে বাধ্য করা হয়েছি। এ নিয়ে তাঁর শারীরিক জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য ভারতের চেন্নাই যান। ভারত থেকে ফিরে আসেন ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি আশাশুনিতে এসি ল্যান্ডের সরকারি বাসভবনে অবস্থানকালীন আবারও যৌতুকের দাবিতে তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়। একই দাবিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁকে বেধড়ক মারধর ও শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা করা হয়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তিনি আশাশুনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন।
এ ছাড়া এজাহারে ২ নম্বর আসামির সঙ্গে বিজয় কুমার জোয়ার্দারের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কেরও অভিযোগ আনা হয়েছে।
আশাশুনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম আহমেদ খান জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।
অভিযোগের সত্যতা জানতে আশাশুনি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিজয় কুমার জোয়ার্দারের মোবাইলে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
আশাশুনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইদুজ্জামান হিমু জানান, ইতিমধ্যে বিজয় কুমার জোয়ার্দারকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে সংযুক্ত করা হয়েছে।