পাটকেলঘাটায় সমন্বিত চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছে শত শত পরিবার

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার পাটকেলঘাটায় মৎস্য ঘেরের আইলে সবজি এবং নিচে মাছের সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। ‘মাছ ও সবজিতে একাকার’ হয়ে যাওয়া এই নতুন কৌশল শত শত পরিবারকে স্বাবলম্বী হওয়ার হাতছানি দিচ্ছে। এই সমন্বিত চাষ পদ্ধতি কৃষিতে বিপ্লব এনেছে।
পাটকেলঘাটার খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের দুই পাশে এখন চোখে পড়ে এমন নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। একই জমির বহুমুখী ব্যবহারে কৃষকদের আয় যেমন কয়েক গুণ বেড়েছে, তেমনি দেশের সবজির চাহিদা মেটাতে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তালা উপজেলার কৃষকেরা রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
তালা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নগরঘাটা ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নসমূহে এই চাষ ব্যাপকভাবে হচ্ছে। বর্তমানে উপজেলাজুড়ে ২৭৬ হেক্টর জমিতে এমন সমন্বিত চাষাবাদ চলছে। কৃষি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, এই সবজি সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত এবং মৎস্য ঘেরের আইলের ওপর সবজি চাষ খুব লাভজনক।
সরেজমিন দেখা গেছে, তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা থানার নগরঘাটা ইউনিয়নের মিঠাবাড়ি, নগরঘাটা, শাকদাহ, ধানদিয়া, চোমরখালী বিলসহ শত শত হেক্টর মৎস্য ঘেরের আইলের চারপাশে মাচা পদ্ধতিতে সবজি ও মাছের চাষ করা হচ্ছে।
প্রতিটি ঘেরের আইলের ওপর মাচায় ঝুলছে লাউ, কুমড়া, করলা (উচ্ছে), কুশি, খিরাই, বেগুন, পুঁইশাক, বরবটি, তরমুজ, ধুন্দুল, ঝিঙে ও লালশাক। অনেক ঘেরের বেড়িবাঁধেও পুঁইশাক ও ঢ্যাঁড়স লাগানো হয়েছে। বিশেষভাবে, কিছু মৎস্য ঘেরের বেড়িবাঁধের ওপর তরমুজ চাষেও সফলতা এসেছে।
পাটকেলঘাটা এলাকার সফল কৃষক রোস্তম আলী জানান, তিনি তাঁর ২০ বিঘা মৎস্য ঘেরে মাচা পদ্ধতিতে লাউ, কুমড়া ও করলা চাষ করেছেন। মাঘ মাস পর্যন্ত মাছের পাশাপাশি সবজি উৎপাদন চলবে। পানি শুকিয়ে গেলে ধান রোপণ করা হবে।
তিনি বলেন, ‘২০ বিঘা জমির ঘেরে নেট, বাঁশ ও কট সুতা দিয়ে মাচা তৈরিতে মাত্র ছয় হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখানে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে দুই থেকে তিন লাখ টাকা আয় ছাড়িয়ে যাবে।’
কয়েক বছর ধরে মাচা পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনকারী প্রতাপ কুমার জানান, মাচা তৈরির খরচ প্রতি বছর হয় না, দু-তিন বছর পরপর তৈরি করতে হয়। এতে লাভের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ে।
তালা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা খাতুন জানান, সমন্বিত পদ্ধতিতে ঘেরের আইলে সবজি ও নিচে মাছ চাষের জন্য মৎস্যচাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তালা উপজেলার বেশ কিছু এলাকায় সমন্বিত এ চাষ শুরু হয়েছে।
তিনি আরও জানান, উপজেলা কৃষি অফিসের সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক মাঠে থেকে চাষাবাদ তদারকি করছেন এবং চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।