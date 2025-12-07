হোম > সারা দেশ > রংপুর

জামায়াত দায়িত্ব পেলে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করবে—জানালেন এ টি এম আজহার

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।

