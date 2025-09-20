হোম > সারা দেশ > রংপুর

গণঅধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মীর পদত্যাগ

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

পদত্যাগের ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মীর পদত্যাগ করেছেন।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার খগারহাটের মিনি স্টেডিয়াম মাঠে সংবাদ সম্মেলন করে এই পদত্যাগের ঘোষণা দেন তাঁরা।

এ সময় জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অনিয়ম, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও কমিটি-বাণিজ্যসহ নানান অভিযোগ তুলে ধরেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি রেজাউল করিম। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম সাদেকসহ শতাধিক নেতা-কর্মী।

রেজাউল করিম বলেন, ‘কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির অন্যায় কর্মকাণ্ডে আমরা অতিষ্ঠ। তাই সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

