বেরোবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অক্টোবরে, অনশন ভাঙলেন বাকি শিক্ষার্থীরাও

বেরোবি সংবাদদাতা

অনশন ভেঙেছেন বেরোবির শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে গত রোববার (১৭ আগস্ট) থেকে চলমান আমরণ অনশন করা বাকি শিক্ষার্থীরাও ডাবের পানি খেয়ে অনশন ভেঙেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে টানা তিন দিন ধরে অনশন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী অনশনরত শিক্ষার্থীদের মুখে ডাবের পানি তুলে দিলে তাঁরা অনশন কর্মসূচি সমাপ্ত করেন।

এ বিষয়ে বেরোবি রেজিস্ট্রার ডক্টর হারুন অর রশিদের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ভোট গ্রহণ ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো দিন এবং সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ মাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে এবং বিস্তারিত তপশিল ঘোষণা করা হবে।

অনশন ভাঙার পর শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবি আংশিক পূরণ হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিয়েছে। এ জন্য কিছুটা সময় দেওয়া হলেও দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।

‎এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদের সব কার্যক্রম সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যত দ্রুত গেজেট হাতে পাব, তত দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করব।’

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনেও এ নির্বাচন নিয়ে কোনো কার্যক্রম না হওয়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে গত‎ রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেট এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই আমরণ অনশনে বসেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে কয়েকজন শিক্ষার্থী অনশন ভেঙেছিলেন।

