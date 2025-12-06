হোম > সারা দেশ > রংপুর

সংসদ নির্বাচন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় টেস্ট: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুর জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে বাহিনীকে আগের চেয়ে আরও সতর্ক ও সংহত ভূমিকা রাখতে হবে।

আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে রংপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দেশের সবকিছুর ভিত্তি আইনশৃঙ্খলা। শুরুতে সমস্যা থাকলেও এখন ভালো অবস্থা। পুলিশ গুছিয়ে উঠে নিজেরা সংহত হতে পেরেছে। সামনে নির্বাচন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় টেস্ট। কেননা প্রফেসর ইউনূস বলেছেন, সামনের নির্বাচন একটি আদর্শ নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে। নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। আমরা চাই, ভালো একটা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে।’

বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছেন তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘দুটি খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। একটি শিক্ষা, অন্যটি স্বাস্থ্য। বাইরের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা পারছি না, তবে চেষ্টা করছি। চিকিৎসক, নার্সের সমস্যা নিরসনের অংশ হিসেবে এই স্বল্প সময়ে সাড়ে ৩ হাজার নার্স ও ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ খাতে বাজেট বাড়ানো হয়েছে। আগামী বছর তা দেখা যাবে। আমরা কিছু প্রকল্প শুরু করেছি। আশা করছি, পরের সরকার তা ধরে রাখবে।’

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আলু রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে সরকার ভাবছে। যদিও এটি সহজ নয়। কেননা পৃথিবীতে দু-একটি দেশ নিয়মিত আলু আমদানি করে। তবে কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিছু দেশ আলু আমদানি করে থাকে। তা ছাড়া আমদানি করে না।’

প্রবাসে দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিদেশে গেলে অবশ্যই দক্ষ হিসেবে যেতে হবে, না হলে বেতন কম। আমাদের দেশের মানুষ দক্ষ হয়ে বিদেশে যায় না, যে কারণে কম বেতন পায়। বিদেশে অসংখ্য নার্সের পদ খালি রয়েছে। নার্সের মাধ্যমে বিদেশে গেলে ভালো বেতন পাওয়া সম্ভব। দক্ষ করে জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে দেশের জন্য ভালো।’ এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন।

রংপুর অঞ্চলে প্রাণিসম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘রংপুরে অনেক ছোট গরু, মানে দেশি গরু পালন করা হয়, যে গরুর মাংস খুবই সুস্বাদু হয়। এই গরুর মাংসের বাজার ভালো। এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে। কেননা এসব গরুর মাংসের চাহিদা ঢাকায়ও বেশি।’

রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মারুফাত হুসাইন, সিভিল সার্জন শাহীন সুলতানা, রংপুর মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার তোফায়েল আহমেদ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু ছাইদ বক্তব্য দেন। এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই ‘উত্তরাঞ্চলের অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু রংপুর’ শিরোনামে প্রামাণ্য ভিডিও চিত্রপ্রদর্শনী হয়। যেখানে রংপুর অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিসহ জীবনমানের বিকাশ ও উন্নয়ন গুরুত্ব পেয়েছে।

এদিকে চার দিনের সফরে রংপুরে এসে গতকাল শুক্রবার রংপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ শনিবার বিকেলে তিনি রংপুর ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন করবেন।

