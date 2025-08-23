হোম > সারা দেশ > রংপুর

আগে গঠনতন্ত্র, পরে নির্বাচন: ফরহাদ মজহার

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 

কুড়িগ্রামের উলিপুরে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন কবি, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কবি, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার বলেছেন, ‘আমরা এমন একটি রাষ্ট্র চাই, যা দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামকে জাগ্রত করে তুলবে, যে রাষ্ট্র হবে জনগণের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র কেমন হবে, তা জনগণই ঠিক করবে। জনগণের মতামত নিয়েই রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে জনগণের মতামতের ওপর সরকার গঠন করতে হবে, যে সরকার হবে নিরপেক্ষ।’

আজ শনিবার দুপুরে কুড়িগ্রামের উলিপুরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। উলিপুর জ্ঞানতরু সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ এই আয়োজন করে।

ফরহাদ মজহার বলেন, ‘সকলে মিলে আলোচনা করে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান তৈরি করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। আগে গঠনতন্ত্র পরে নির্বাচন। শাসনতন্ত্রের জন্য সংবিধানের প্রয়োজন। গঠনতন্ত্র ছাড়া সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। সকলে মিলে গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে। খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরি করে জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হলে সেই মোতাবেক নির্বাচন দিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। যে নির্বাচনের সকল দলের অংশগ্রহণ থাকবে।’

ফরহাদ মজহার আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনার সময়ে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছিল। অনেক বিএনপি নেতা-কর্মী মামলা-হামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, যা এখন নিষ্পত্তি হচ্ছে। জামাতকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তা পারেনি।

প্রভাষক সাখওয়াত হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাংবাদিক শাহরিন আরাফাত, অধ্যাপক আব্দুল বারি, উলিপুর বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইকবাল হোসেন চাঁদ ও জুলাই যোদ্ধা আব্দুল্ল্যাহ আল নাহিন।

