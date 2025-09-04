চার্জার খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (ইজিবাইক) চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে পহির উদ্দিন (৫২) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ভানোর ইউনিয়নের দক্ষিণ বিশ্রামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পহির উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত লতিব উদ্দিনের ছেলে এবং পেশায় একজন অটোরিকশাচালক।
পুলিশ জানায়, ইজিবাইক চালিয়ে সংসার চালাতেন পহির উদ্দীন। গতকাল বুধবার রাতে ইজিবাইকটি চার্জে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে ইজিবাইকটি চার্জ থেকে খুলতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে আটকা পড়েন তিনি। এ সময় বাড়ির লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বালিয়াডাঙ্গী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দিবাকর অধিকারী জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।