গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বাঘায় পুড়ল চার বাড়ি

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চারটি পরিবারের বসতবাড়ি পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ভুক্তভোগীদের দাবি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের কলাবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশে বিক্রির জন্য গ্যাস সিলিন্ডারগুলো রাখা ছিল। এগুলো মূলত গৃহস্থালি ও থ্রি-হুইলার চালকদের কাছে বিক্রি করা হতো। বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে হঠাৎ করেই একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এবং দ্রুত আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে চারঘাট উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় দুই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো হলো: আসকান আলী (৫৮), লকিম উদ্দিন (৫২), হাসমত আলী (৪২) এবং আসাদুল ইসলাম (৩৮)। তাদের মোট আটটি কক্ষ, একটি থ্রি-হুইলার, দুটি বাইসাইকেল, দুটি ফ্রিজসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ও মালামাল পুড়ে গেছে।
চারঘাট উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর আরিফুল ইসলাম জানান, আগুনে আনুমানিক ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
খবর পেয়ে বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাবিহা সুলতানা ডলি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ৩০ কেজি করে চাল ও শুকনো খাবার দিয়েছেন।
ইউএনও শাম্মী আক্তার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) উপজেলা পরিষদ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ঢেউটিন দেওয়া হবে। এ ছাড়া, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।