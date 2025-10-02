হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় হাবিবুর রহমান নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার নজিপুর-গগণপুর সড়কের রামজীবনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাবিবুর রহমান নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এবং পত্নীতলা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।

স্থানীয়রা জানায়, মোটরসাইকেলে করে রঘুনাথপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন হাবিবুর রহমান। পথে রামজীবনপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইঞ্জিনচালিত পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পত্নীতলা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তালেব আজকের পত্রিকা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। প্রয়োজনীয় আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

