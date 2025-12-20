হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহী কলেজ মাঠে জানাজার আয়োজন করা হয়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগর শাখা এর আয়োজন করে।

গায়েবানা জানাজায় ইমামতি করেন মাওলানা রুহুল আমিন। নামাজের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেজ মো. নুরুজ্জামান, রাজশাহী মহানগর শাখার সেক্রেটারি ইমরান নাজির, অফিস সম্পাদক ডা. সাখাওয়াত হোসেন ও অর্থ সম্পাদক জহির রায়হান প্রমুখ।

বক্তারা শহীদ শরিফ ওসমান হাদির বীরত্বপূর্ণ অবদান ও আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, অন্যায় এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে হাদির আপসহীন অবস্থান ভবিষ্যতেও সংগ্রামীদের প্রেরণা জোগাবে।

