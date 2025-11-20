রাবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, সন্দেহের তালিকায় ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় সন্দেহের তালিকায় চারজনের নাম রয়েছে বলে জানিয়েছে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক। এরমধ্যে দুজন স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের রাজনীতিতে যুক্ত বলেও জানান তিনি।
ওসি আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমরা কাল রাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু নাম পেয়েছি। তাঁদেরই সন্দেহের তালিকায় রেখে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। সন্দেহের তালিকায় থাকা চারজন হলেন জনি, সোহাগ, সাকিব ও আকাশ। তাঁদের মধ্যে জনি ও সাকিব স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের তদন্ত চলমান রয়েছে।’
গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে কাজলা ক্যানটিনে কয়েকজন শিক্ষার্থী রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় ১০-১৫টি মোটরসাইকেলে মুখোশধারী ও হেলমেটপরিহিত একদল লোক সেখানে ঢুকে কয়েকজনের ছবি দেখিয়ে একজনকে খুঁজতে থাকে। পরে হঠাৎ তারা এলোপাতাড়ি হামলা শুরু করে। তাদের হাতে হাতুড়ি, লোহার রড, রামদাসহ বিভিন্ন অস্ত্র ছিল। এ সময় দুই শিক্ষার্থীকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায় তারা।
ওই দুই শিক্ষার্থী হলেন ফিন্যান্স বিভাগের ২০২১-২১ শিক্ষাবর্ষের আল ফারাবী ও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের তাহমিদ আহমেদ বখশী। এ সময় সেখানে খাবার নিতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন নাট্যকলা বিভাগের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থী মিনহাজ। এর মধ্যে আল ফারাবী নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হল শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে।
এ দিন রাত ১২টার দিকে বিনোদপুর এলাকার বেতার মাঠের পাশে ফারাবীকে এবং হবিবুর রহমান হলের সামনে থেকে বখশীকে উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে তিন দফা দাবিতে কাজলা গেটসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে হামলার ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে, ঘটনাস্থলের পাশে থাকা কাজলা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে এবং সিসিটিভি ফুটেজ মুছে ফেলার অভিযোগে কাজলা ক্যানটিন বন্ধ করে দিতে হবে।
তাঁরা সেখানে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অবস্থান করার পর প্রশাসনের আশ্বাসে ৯ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে অবরোধ কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে আন্দোলনরত দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হৃদয় বিশ্বাস বলেন, ‘প্রশাসন আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, তারা আমাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করবে। তাদের আশ্বাসে আমরা আগামী ৯ ঘণ্টার জন্য কর্মসূচি স্থগিত করেছি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মাহবুবর রহমান বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা যে দাবিগুলো জানিয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে কী করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ দিকে পুলিশ তদন্ত করে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনবে আর যে ক্যানটিনে ঘটনা ঘটেছে, তা দোষীদের গ্রেপ্তারের আগপর্যন্ত বন্ধ থাকবে।’