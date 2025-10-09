হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিকাশ ও ইমো প্রতারক চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।

গতকাল বুধবার দিবাগত মধ্যরাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত গড়গড়ি ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে এ অভিযান চালান র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

গ্রেপ্তার চারজন হলেন ওই গ্রামের জুবায়ের হাসান শিশির (২১), জাহিদ হাসান সিজান (১৯), শরিফুল ইসলাম সিজান (৩৪) ও খানপুর গ্রামের রতন আলী (২৫)।

আজ সন্ধ্যায় রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র রফিকুল আলম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, এঁদের কাছ থেকে নগদ ১ লাখ ৪৮ হাজার ৮২৫ টাকা, ১১টি মোবাইল সেট, ১৬টি সিম কার্ড ও ছয়টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহীর বাঘা ও নাটোরের লালপুর থানা এলাকায় বিকাশ ও ইমো প্রতারক চক্র দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে প্রতারিত করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে এই অভিযান চালানো হয়। পলাতক অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। আর গ্রেপ্তার চারজনের বিরুদ্ধে বাঘা থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ

রাকসু নির্বাচন: বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

ছয় কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, দুই নেতার কথা বন্ধ

হিমাগারে ডেকে নির্যাতন: রাজশাহীতে আ.লীগ নেতার তিন ছেলে-মেয়ের জামিন, পুলিশের ‘দুর্বল’ ভূমিকা

সিরাজগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তিন বছরের কারাদণ্ড

রাজশাহীতে দেড় কোটি টাকা দামের মূর্তি উদ্ধার

রেলওয়ের ৪ কোটি টাকা লোপাট, অনুসন্ধানে দুদক

রাজশাহীতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর

প্রেমিকের বাড়ির সামনে কবর দেওয়ার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে নববধূর ‘আত্মহত্যা’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা