হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

তিনটি গরুর সঙ্গে মোটরসাইকেলের তেলও নিয়ে গেছে চোরেরা

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 

এই গোয়ালঘর থেকেই চুরি হয়েছে তিনটি গরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে এক কৃষকের বাড়ির ইটের দেয়াল ভেঙে গোয়ালঘর থেকে তিনটি ষাঁড় চুরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই সময় বাড়ির উঠানে রাখা একটি মোটরসাইকেলের তার ছিঁড়ে বিকল করে এর ট্যাংকি থেকে তেলও বের করে নিয়ে যায় চোরেরা।

সোমবার দিবাগত রাতে (২৩ ডিসেম্বর) ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার রুকিন্দিপুর ইউনিয়নের আওয়ালগাড়ী গ্রামের মাঠপাড়া এলাকায়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ফেরদৌস ইসলাম (৩৫) ওই এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। চুরি যাওয়া তিনটি গরুর আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা বলে জানান তিনি।

ভুক্তভোগী কৃষক ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন ফেরদৌস ইসলামের মা আসমা বেগম। তাঁর চিৎকার শুনে ফেরদৌস ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেন। পরে গোয়ালঘরে গিয়ে তিনি দেখতে পান, ভেতরে বাঁধা তিনটি গরু নেই। গোয়ালঘরের দেয়ালের ইট ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। বাড়ির উঠানে রাখা মোটরসাইকেলটিও পড়ে ছিল বিকল হয়ে।

ফেরদৌস বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে গরুগুলো লালন পালন করছিলাম। আগামী কোরবানির ঈদে বিক্রি করতাম। চোরেরা বাড়ির ইটের দেয়াল ভেঙে তিনটি ষাঁড় গরু নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় তাঁরা মোটরসাইকেলটির তেলও নিয়ে গেছে। আমি পুলিশকে জানিয়েছি।’

এ বিষয়ে আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন রেজা জানিয়েছেন, ভুক্তভোগী কৃষক লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: বিএনপির নেতা-কর্মীদের বহনে পশ্চিমে চার জোড়া বিশেষ ট্রেন

চোর সন্দেহে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন: মবের ভুক্তভোগীকে জেল, হাসপাতালে মৃত্যু

কাজ করার পরেও ডিস্টার্ব করতে আসলে ১, ২, ৩, ৪ করে দেব: জিএস আম্মার

‘ছাত্রদল আপনার মতো আম্মারকে ৩০ মিনিটে বের করে দিতে সক্ষম’, ভিডিও ভাইরাল

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিলেন আওয়ামী লীগ নেতা প্রদ্যুৎ কুমার

রাবিতে পদত্যাগী ছয় ডিনের কাজের দায়িত্বে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদ্বয়

রাবিতে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে: ডিনদের পদত্যাগ ইস্যুতে ছাত্রদল

আন্দোলনের মুখে রাবিতে আওয়ামীপন্থী ছয় ডিনের পদত্যাগ

নিরাপত্তা শঙ্কায় রাবি শিক্ষকের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন

ওসমান হাদি ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন: তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা