ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে আটক ২

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির হাতে আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি দুই নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ধামইরহাট থানার ওসি (তদন্ত) এইচ এম নাজমুল হোদা।

অনুপ্রবেশকারীরা হলেন ধামইরহাটের খেলনা ইউনিয়নের গুনবরন্তা গ্রামের মৃত সাদেকুল ইসলামের ছেলে শাহিন ইসলাম (২৫), আগ্রাদ্বিগুণ ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০)।

ওসি (তদন্ত) নাজমুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সীমান্ত পিলার ২৬২/২এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপজেলার জোতওসমান গ্রামের কাঁচাসড়কের মাথায়, তারকাটাবিহীন এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকালে তাঁদের আটক করে বিজিবি।

নাজমুল আরও বলেন, এ সময় রানার কোম্পানির ৮০ সিসি একটি মোটরসাইকেল, ৪টি (স্মার্টফোন) মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ তাঁদের আটক করা হয়। রাতে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বস্তাবর বিওপির পক্ষ থেকে ধামইরহাট থানায় পাসপোর্ট আইনে মামলা করার পর আজ দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

