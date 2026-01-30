বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

রাজশাহীর বাগমারায় মাহবুবুর রহমান (৪০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার রামপুর গ্রামে তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়।
মাহবুবুর রহমানের বাড়ি উপজেলার হাটমাধনগর গ্রামে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে কৃষিজমিতে তাঁর লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দেন।
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে মাহবুবুর রহমান নামের এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির সময় মাহবুবের ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের জখমের চিহ্ন দেখা গেছে।
ওসি আরও বলেন, পরিকল্পিতভাবে এই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।