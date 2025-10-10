হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

ফাইল ছবি

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বেলুনে হিলিয়াম গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দিগ্রাম এলাকায় সাফিনা পার্কের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের শরীরের বিভিন্ন অংশ দগ্ধ হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন গোদাগাড়ীর দেওয়ানপাড়া গ্রামের রাকিবুল ইসলাম (৬৫) ও জলসরি (৩৫), চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চকপাড়া গ্রামের হামিম আলী (১৭) ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার সিরাজপুর গ্রামের একরামুল হক (৫৪) ও রনি আহমেদ (২২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পার্কের সামনে বেলুন বিক্রেতা সিলিন্ডারে থাকা হিলিয়াম গ্যাস বেলুনে ভরছিলেন। তখন সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হলে বেলুন বিক্রেতাসহ পাঁচজন দগ্ধ হন।

রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ শংকর কে রায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, আহত সবাইকে বার্ন ইউনিটের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যেকের শরীরের বিভিন্ন অংশ দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

