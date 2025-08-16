রাকসু নির্বাচনে সাবেক সমন্বয়কের প্রার্থিতা ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সিনেট সদস্য পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা। আজ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে ফাহিম রেজা বলেন, ‘আমি আসন্ন রাকসু নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সিনেট সদস্য পদে প্রার্থিতা ঘোষণা করছি।’
এ সময় তিনি কয়েকটি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো—শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর ভূমিকা রাখা, আবাসন সংকট নিরসনে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করা, লাইব্রেরি, ল্যাব ও অন্যান্য শিক্ষাসুবিধা আধুনিকায়নে কাজ করা, সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি নিরাপদ, বৈষম্যহীন এবং গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলোকে এক ছাতার নিচে আধিপত্যবাদী রাজনীতিবিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা।
পরবর্তীকালে কোনো প্যানেলে যাবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ফাহিম রেজা বলেন, ‘এখন আমি স্বতন্ত্র হিসেবে নিজের নির্বাচনী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চাই। পরবর্তীকালে কারও সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যে যেতে পারলে, তা পরে দেখা যাবে।’