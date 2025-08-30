বগুড়ার সোনাতলা থানার ওসি প্রত্যাহার

বিভিন্ন অভিযোগে বগুড়ার সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিলাদুন নবীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান ২৮ আগস্ট ওসি মিলাদুন নবীকে পুলিশ অফিস বগুড়ায় সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন।
ওসি মিলাদুন নবী নিজেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যাহার আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, মিলাদুন নবী সোনাতলা থানায় কর্মরত থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ—ধর্তব্য অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা রুজু না করা, অপরাধীদের ব্যবহৃত পুলিশ কালারের পিক-আপ রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ থাকলেও অপরাধী শনাক্ত করতে গাড়ির মালিকানা যাচাইয়ের জন্য বিআরটিএর সঙ্গে যোগাযোগ না করা, প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হওয়া ছাড়াও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদানে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক কারণে তাঁকে ওআর সদর, পুলিশ অফিস বগুড়ায় সংযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হলো।
ওসি মিলাদুন নবী বলেন, ‘এ ধরনের আদেশ হয়েছে। বগুড়ার পুলিশ সুপার আরেকটি আদেশ করার পর দায়িত্ব হস্তান্তর করব।’