ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম: সহকারী হাইকমিশনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম। আজ শনিবার সকালে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ভাষাশহীদদের স্মরণে কিছুক্ষণ শহীদ মিনারের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন মনোজ কুমার। পরে তিনি সবাইকে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘এই বাংলা ভাষা, দুই দেশ এই ভাষাকে শেয়ার করে। শুধু শেয়ার করে না; আমি বলতে চাই বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষ পালন করে, লালন করে, ধারণ করে।’ মনোজ কুমার আরও বলেন, ‘দুই দেশের এই যে সম্পর্ক, তা কৃত্রিম নয়। অকৃত্রিম সম্পর্ক।’