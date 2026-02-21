হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম: সহকারী হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম। আজ শনিবার সকালে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ভাষাশহীদদের স্মরণে কিছুক্ষণ শহীদ মিনারের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন মনোজ কুমার। পরে তিনি সবাইকে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘এই বাংলা ভাষা, দুই দেশ এই ভাষাকে শেয়ার করে। শুধু শেয়ার করে না; আমি বলতে চাই বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষ পালন করে, লালন করে, ধারণ করে।’ মনোজ কুমার আরও বলেন, ‘দুই দেশের এই যে সম্পর্ক, তা কৃত্রিম নয়। অকৃত্রিম সম্পর্ক।’

সম্পর্কিত

শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উদ্বোধন

রাসিকের ৩ নম্বর ওয়ার্ড: হাইকোর্টের আদেশ না মেনে টিসিবির তালিকা প্রণয়ন

‘আমি পালাতে চাই না, দেশের মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই’

রাসিকের ১২ নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র: বেতন কমে অর্ধেক, তবু মিলছে না

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

রাবিতে জোহা দিবস পালিত, ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ ঘোষণার দাবি

নারী শিক্ষার্থীকে নিপীড়নের অভিযোগে রুয়েটের ৯ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

এখন আরও ভালোভাবে রাজশাহীর জন্য কাজ করতে পারব: মিনু

রাজশাহীতে স্ত্রীসহ এএসপির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হেরোইন রাখার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা