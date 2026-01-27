হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

রাবি প্রতিনিধি  

রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস—বললেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আম্মার। আজ মঙ্গলবার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন।

মির্জা আব্বাস বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য এবং ওই আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী।

পোস্টে আম্মার লেখেন, ‘আজ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ভাইয়ের ওপর হামলা করেছে ছাত্রদল। ঢাকা-৮ আসন অলিখিতভাবেই দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস সাহেব। বেগম জিয়ার কারামুক্তিতে নাসীরুদ্দীন ভাইয়ের অবদান হয়তো ভুলেই গেছেন।’

আম্মার আরও লেখেন, ‘নাসীরুদ্দীন ভাই লড়াই জারি রাখেন। মনে রাখেন, যে আসনে লড়াই করতেছেন সে আসনের সবচেয়ে প্রমিন্যান্ট ক্যান্ডিডেট শহীদ হয়ে গেছেন। এই পথ সহজ হবে না।’

উল্লেখ্য, ঢাকা-৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাজধানীর শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

