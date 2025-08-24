নাটোরে বাস-ভ্যান সংঘর্ষে দুইজন নিহত

নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের সিংড়া খেজুরতলা এলাকায় বাসের সাথে ভ্যানের সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন সিংড়া উপজেলার লালোর ইউনিয়নের বড় বারৈহাটি গ্রামের কৈনুদ্দিনের ছেলে মোজাম্মেল হক (৫৫) ও আবু তাহেরের ছেলে আখতার মৃধা (৪৫)। শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুবুর রহমান জানান, রাত সাড়ে ১০টায় নিজ পুত্রবধূকে পাশ্ববর্তী ডালসড়ক এলাকার একটি জুট মিলে পৌঁছানো শেষে ভ্যান নিয়ে খেজুরতলা হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন চালক আখতার মৃধা। এসময় মোজাম্মেল হক নামে আরেক যাত্রী ভ্যানে ওঠেন। ভ্যানটি খেজুরতলা এসে পৌঁছালে নাটোরগামী একটি বাসের সাথে ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোজাম্মেল হকের। গুরুতর আহত ভ্যান চালক আখতারকে হাসপাতালে নেয়ার পর তারও মৃত্যু হয়।
নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উজ্জ্বল কুমার সরকার জানান, নিহত দুজনের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে ও আরেকজনকে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই এ মৃত্যু হয়েছে।