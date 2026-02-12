রাজশাহীর একটি কেন্দ্রে নারী ভোটারদের নাম না পাওয়ার অভিযোগ

গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, এই কেন্দ্রে চর কাজলা ও কাজলা সিটি এলাকার ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন। তবে কেন্দ্রে গিয়ে চর কাজলার পুরুষ ভোটার ভোট দিতে পারলেও নারী ভোটাররা তালিকায় তাদের নাম পাচ্ছে না।
ভুক্তভোগী এক নারী ভোটার জানান, তিনি দুইবার ভেতরে গিয়ে। কিন্তু তালিকায় নাম পাচ্ছেন না।
তবে দায়িত্বরত প্রিসাইডিং অফিসার ময়নুল ইসলাম বলেন, ‘ভেতরে দায়িত্বরতদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা জানিয়েছে তালিকায় অনেকের নাম ভুল থাকায় তারা ভোট নিচ্ছেন না।’
এর আগে সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাররা দীর্ঘ অলাইনে দাড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গেছে। এই কেন্দ্রে ১১ টি ব্যুতে মোট পাঁচ হাজার ৯৭১ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।