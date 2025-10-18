হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে ধানখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা মোড় এলাকায় ধানখেত থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পবা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। লাশের পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

ওসি মনিরুল ইসলাম আরও জানান, সিআইডি আলামত সংগ্রহ করছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওসি।

সম্পর্কিত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই আগামী নির্বাচনে জামায়াতের ভোট বিপ্লব হবে: রফিকুল ইসলাম খান

ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের এই বিজয় উৎসর্গ করতে চাই: রাকসু নবনির্বাচিত জিএস

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল থেকে একমাত্র জয়ী ফুটবলার নার্গিস

বিজয়ী ও বিজিতরা মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করব: রাকসু নবনির্বাচিত ভিপি

রাকসুতে ২৩ পদের মধ্যে ২০টিতেই শিবিরের জয়

রাকসুতে ভিপি-এজিএসে শিবির, জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্যের জয়

রাকসু নির্বাচন: শহীদ শামসুজ্জোহা হলেও শিবির-ঐক্য

রাকসু নির্বাচন: জ্জোহা হলেও শিবির-ঐক্য এগিয়ে

রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

রাকসুর ৯ কেন্দ্রের ফল: লড়াই জমাতে পারছেন না এষা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা