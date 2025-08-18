হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অজ্ঞাতনামা নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

গোমস্তাপুরে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নারীর (৪০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার যুগিবাড়ি পাংলার বিল এলাকার একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইলাম রাজ বলেন, ‘লাশটি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে ধর্ষণ করে বাইরে থেকে গলা কেটে হত্যা করে গাড়িতে নিয়ে এসে এখানে ফেলে গেছে। তাঁকে এই এলাকার মনে হচ্ছে না।’

এ বিষয়ে ওসি ওয়াদুদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গলাকাটা এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে। আমি এইমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগের হতে পারে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

সম্পর্কিত

কৃষক হত্যার দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

পুলিশের চাঁদাবাজির প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সোনামসজিদ বন্দরে ভারত থেকে এল ১,৭৪০ টন পেঁয়াজ

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

১১ এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া কৃষকের আত্মহত্যা

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ফের অবস্থান ধর্মঘট

অবৈধ প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্যে মরছে বিলের মাছ

ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা