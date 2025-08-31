হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বৃদ্ধা মা কে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল, ছেলেসহ গ্রেপ্তার ৫

পাবনা প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত পাঁচ আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পারিবারিক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছেলে ও ছেলের বউ মিলে তার মা কাঞ্চন খাতুন (৭৫) কে নির্মমভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। মারপিট ও নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছেলে এবং ছেলের বউসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ধোপাদহ ইউনিয়নের হাঁপানিয়া রামচন্দ্রপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, কাঞ্চন খাতুনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪৫), পুত্রবধূ সোনালী খাতুন (৪০), ছেলের শ্যালক মনিরুজ্জামান (৪২), শ্যালিকা ফরিদা খাতুন (৩৮) ও মুরশিদা খাতুন (৩৬)। শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়।

এ ঘটনায় কাঞ্চন খাতুনের ছোট মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে সাঁথিয়া থানায় মামলা দায়ের করেছেন। নিজের মাকে নির্মমভাবে মারধরের ঘটনায় এলাকায় নিন্দার ঝড় বইছে।

সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিজু তামান্না জানান, বৃদ্ধ মাকে মারধরের ঘটনা ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। খবর পেয়ে থানা পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এ সময় স্থানীয়রা সমস্যার সৃষ্টি করে। পরে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর টিম উপস্থিত হয়। সেনা বাহিনীর সহায়তায় অভিযুক্তদের আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের প্রথমে সেনা ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদ করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার ওই নারীর মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বলেন, `কে যেন ভাবির কাছে বলেছেন মা নাকি তাকে গালমন্দ করেছেন। সে কথা শুনেই ভাবি সরাসরি মাকে মাটিতে ফেলে বেদম মারধর করেন। পরে আমার ভাইও এসে মাকে অমানষিক মারধর করেন। মায়ের শারিরীক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি মায়ের নির্যাতনের বিচার চাই।’

ভাইরাল হওয়া ফেসবুক ভিডিওতে দেখা যায়, প্রথমে বৃদ্ধা কাঞ্চন খাতুনকে তার পুত্রবধূ মাটিতে ফেলে মারপিট করছেন। দ্বিতীয় দফায় ছেলে নজরুল ইসলাম তার মাকে গলা টিপে ধরে ওপর থেকে কয়েকবার আছাড় দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধা মা হাউমাউ করে কান্না করছেন। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় উঠে।

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বৃদ্ধা মাকে মারপিটের ঘটনায় ছেলে ও তার পুত্রবধূসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে গ্রেপ্তারকৃতদের পাবনা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

