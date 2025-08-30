হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

‘ধর্ষণচেষ্টা’, যুবকের গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন গৃহবধূ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের কালাইয়ে মেজবাউল ইসলাম (৪৬) নামের এক যুবকের গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছেন এক গৃহবধূ। গতকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে উপজেলার পুনট পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ওই গৃহবধূর দাবি, ধর্ষণের চেষ্টা করায় এমন কাজ করেছেন তিনি। তবে মেজবাউলের পরিবারের দাবি, পূর্বশত্রুতার জেরেই পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

মেজবাউল পুনট পূর্বপাড়ার আলতাফ আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মেজবাউল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে এক গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। ঘটনার রাতে গৃহবধূকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় আত্মরক্ষার্থে ওই গৃহবধূ ব্লেড দিয়ে মেজবাউলের গোপনাঙ্গ (পুরুষাঙ্গ) কেটে দেন। এরপর মেজবাউল পালিয়ে গেলেও আহত অবস্থায় পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাতেই ভুক্তভোগী গৃহবধূ কালাই থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন বলেন, ওই গৃহবধূ শুক্রবার রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপর দিকে মেজবাউলের পরিবার থেকেও শনিবার বিকেলে পৃথক অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। উভয় অভিযোগের তদন্ত চলমান আছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

